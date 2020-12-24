Открылся новый билингвальный детский сад «Алтын хыял»

В Кировском районе Казани открылся новый билингвальный детский сад №7 комбинированного вида «Алтын хыял». Это первое дошкольное учреждение на территории строящегося ЖК «Залесный сити». Помимо основной образовательной программы на двух государственных языках, здесь ребята будут учиться робототехнике и осваивать IT-технологии, развивать свои музыкальные и хореографические таланты. Новое учреждение посетил Мэр Казани Ильсур Метшин.

Один из самых больших детских садов в городе – на 340 мест – рассчитан на 18 групп. 10 из них – для детей от 1,5 до 3 лет. На сегодня он укомплектован чуть больше чем наполовину, поэтому в садике пока будут работать только 11 групп. Набор детей продолжается.

В двухэтажном дошкольном учреждении имеются оборудованные родительская комната, медицинский блок, большой пищеблок, актовый, спортивный и музыкальный залы, функциональные зоны, компьютерный класс и класс для изучения татарского языка. Во всех группах установлены системы естественного притока воздуха, а в ясельных группах установлены унитазы и теплые полы в санузле (что на сегодняшний день не входит в утвержденный стандарт). Осмотрев помещения, Мэр Казани поручил внести предложение в Главное инвестиционно-строительное управление РТ, чтобы внести эти удобства в норматив для всех детских садов города.

«Очень впечатляет! В завершение 2020 года это очередной подарок нашим маленьким горожанам, жителям поселка Залесный. Новый билингвальный детский сад на 340 мест с 10 ясельными группами – настоящая мечта и для родителей, и для детей, и для сотрудников. И моя мечта в том числе: наконец мы видим полное оснащение – музыкальное, спортивное оборудование, кухня, замечательные спальные, игровые зоны», – сказал Ильсур Метшин.

«Татарстан и Казань уделяют большое внимание развитию IT-технологий. Мы считаем целесообразным начинать готовить детей к этому с малого возраста. Поэтому приоритетное направление нашего детского сада – всестороннее развитие через IT-технологии», – рассказала заведующая учреждением Алсу Биктова. Для этого здесь создан компьютерный класс. С 3-4 лет дети начнут заниматься лего-конструированием, далее они будут оживлять полученные конструкции при помощи робототехники. А с 5 до 7 лет в образовательный процесс будет внедряться программа «ПиктоМир» для бестекстового программирования, так как в этом возрасте дети еще не умеют читать и писать.

Помимо основной образовательной программы планируется включить в процесс и дополнительные кружки – футбол, художественную гимнастику, хореографию, шахматы. «Но их мы будем вводить, исходя из потребностей родителей», – добавила руководитель детсада.

Кроме того, в учреждении предусмотрены две группы, которые будут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями аутистического спектра и др. «В настоящий момент к нам поступили два таких ребенка, пока они будут заниматься в комбинированных группах. По адаптированной образовательной программе с ними будет работать дефектолог», – пояснила Алсу Биктова.

Штат учреждения насчитывает 88 человек. В их числе воспитатели, специалист по обучению татарскому языку, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, дефектолог, учителя-логопеды.

В четырех введенных в эксплуатацию домах ЖК «Залесный сити» в настоящий момент проживает 807 жителей, среди которых 291 ребенок. На этой территории планируется построить 26 многоквартирных жилых домов, тогда общая численность жителей здесь составит порядка 17 тыс. человек. На сегодня в ЖК «Залесный сити» это первый детский сад. Ближайшие учреждения дошкольного образования находятся в поселке Залесный, микрорайоне «Салават купере», также поблизости расположен детский сад №82 «Гэрлэвек».

«Спасибо большое национальному проекту «Демография», Президенту страны Владимиру Путину и Татарстана Рустаму Минниханову за такие подарки нашим детям, – сказал казанский градоначальник. – Мы набрали хороший темп – в этом году мы построили 9 новых детских садов на 2220 мест. Обязательно продолжим эту работу».

Строительство двухэтажного здания началось в декабре 2019 года и завершилось в августе текущего года. Проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», подрядчиком – ООО «Алтын групп».

В обходе также принял участие глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, начальник Управления образования Ирек Ризванов и другие.

kzn.ru