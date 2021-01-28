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Открыт прием заявок на конкурс исполнителей татарской песни «Уральский соловей»

Открыт прием заявок на конкурс исполнителей татарской песни «Уральский соловей»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 28.01.2021 0 2

В соответствии с планом основных мероприятий Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области, Региональной общественной организации «Конгресс татар Свердловской области» и Свердловского государственного областного Дворца народного творчества проводится Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей») (далее — Конкурс).

Целью Конкурса является повышение уровня национального самосознания, а также приобщение исполнителей среди детей и молодежи к традициям татарской народной музыки.

Первый отборочный тур Конкурса проводится по видеоматериалам. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 марта 2021 года включительно направить в адрес оргкомитета следующие материалы:

  • анкету-заявку;
  • видеоматериалы, соблюдая технические требования и требования к содержанию видеозаписей.

С более подробными правилами проведения конкурса  можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

Заявка

Положение

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