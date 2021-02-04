Сегодня в Литературном музее Габдуллы Тукая открывается выставка картин «Сказки Востока» художника Анвара Сайфутдинова. В экспозиции – этнические натюрморты, пейзажные зарисовки, портреты и сказочные женские образы. В работах художника декоративное искусство переплетается с национальными мотивами.

Анвар Сайфутдинов – выпускник Казанского художественного училища и Московского государственного института им.В.И.Сурикова, член Союза художников РТ, основатель арт-группы «Дастан», создатель «Алифбы Анвара» – иллюстрированной азбуки на трех языках. Художник участвовал в росписи потолка в БКЗ им.С.Сайдашева.

Открытие новой выставки запланировано на 15.00. Увидеть работы Анвара Сайфутдинова можно будет до 3 марта, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

idel-tat.ru