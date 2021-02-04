Открывается выставка картин «Сказки Востока»

Поразительные работы известного художника Анвара Сайфутдинова, где декоративность удивительным образом сочетается с сильным национальным духом, можно будет увидеть на выставке работ мастера «Сказки Востока» в Литературном музее Габдуллы Тукая с 4-го февраля.

Выставка демонстрирует различные жанры, в которых работает художник: этнические натюрморты, пейзажные зарисовки, портреты и воплощенные в красках сказочные женские образы. Суть своих картин сам Анвар Камилевич определяет как «воспоминания о счастье и история любви». Тесное переплетение этих воспоминаний и историй можно увидеть на его полотнах.

Анвар Сайфутдинов – выпускник Казанского художественного училища и Московского государственного института им. В. И. Сурикова, член Союза художников РТ, основатель арт-группы «Дастан», создатель «Алифбы Анвара» – иллюстрированной азбуки на трёх языках, участник росписи потолка в БКЗ РТ им. Сайдашева.

Выбор площадки не случаен. Литературный музей Габдуллы Тукая регулярно проводит разнообразные культурные мероприятия: вечера поэзии, творческие встречи, лекции и выставки. Недавно в Музее выставлялись работы Байназара Альменова – одного из лучших иллюстраторов произведений Тукая, художника и графика.

Открытие новой выставки запланировано на 15:00 4-го февраля, она продлится до 3-го марта. График работы Литературного музея Габдуллы Тукая.

tatmuseum.ru