Памятник царице Сююмбике будет установлен в Касимове

19 января 2021 г. в резиденции Духовного управления мусульман Российской Федерации прошла встреча, посвященная установке в городе Касимове Рязанской области памятника правительнице Казанского ханства царице Сююмбике. Памятник планируется установить в 2022 г. в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Во встрече участвовали заместители председателя ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов и Ильдар Нуриманов, председатель Татарской национально-культурной автономии Касимова Ильдар Бикуев, имам-хатыб Новой мечети Касимова Мурат Кураев, заслуженный деятель культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, член Российского союза художников, член Международного художественного фонда Московского объединения художников скульптор Андрей Губко и аксакал татарской общины Касимова Адиль Роз-Мухамедович Агжитов.

Проект по установке памятника царице Сююмбике в городе Касимове в течение ряда лет реализуют Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев, опираясь на найденные исторические свидетельства о том, что именно в этом городе легендарная правительница обрела свое последнее пристанище. Проведена основательная подготовительная работа: на средства, выделенные областным правительством Рязанской области, администрацией Касимова, Духовным управлением мусульман Российской Федерации, а также собранные местной татарской общиной, был реконструирован городской сквер, расположенный на берегу реки Оки. Сквер, названный в честь царицы Сююмбике, находится напротив Ханской мечети Касимова и в непосредственной близи с текие (усыпальницей) Шаха Али. В центре сквера установлен постамент под будущий памятник. Постамент выполнен в форме восьмиугольной звезды с полумесяцем и звездой на нем. Готов и макет самого памятника Сююмбике. Его автором является заслуженный художник Российской Федерации скульптор Вениамин Сидоренко.

Однако для исполнения произведения искусства в натуральную величину в бронзе требуются денежные средства, в связи с чем инициативная группа обратилась к духовному лидеру российских мусульман муфтию шейху Равилю Гайнутдину за поддержкой.

Решением муфтия Гайнутдина, Духовное управление мусульман Российской Федерации намерено аккумулировать средства для установки памятника. Первый личный взнос в пользу проекта внес муфтий шейх Равиль Гайнутдин от имени своей семьи. Его примеру последовали и заместители председателя ДУМ РФ.

В завершении встречи состоялась церемония вручения наград ДУМ РФ. Орденом мусульман России «За заслуги» был награжден Агжитов Адиль Роз-Мухамедович. Медаль мусульман России «За заслуги» была передана предпринимателю Айдару Исмагилову. За добросовестное религиозное служение и в связи с 40-летием был отмечен благодарностью муфтия Гайнутдина имам-хатыб Новой мечети Касимова Мурат Кураев.