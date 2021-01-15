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«Перед Правительством и жителями РТ стоит серьезная задача — поддерживать то население, которое проживает за пределами Татарстана»

«Перед Правительством и жителями РТ стоит серьезная задача — поддерживать то население, которое проживает за пределами Татарстана»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 15.01.2021 0 14

Во всем мире на татарском разговаривают более семи миллионов человек. Об этом заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации К (П)ФУ Радиф Замалетдинов.

«Что касается татарского языка, сегодня, по разным данным, на татарском языке говорят около 7 миллионов человек, плюс-минус. Есть разные источники, разные данные, но можно взять за основу эту цифру», — сказал профессор.

Он также уточнил, что у большинства татар уровень владения языком — бытовой. Поэтому, по мнению Замалетдинова, перед Правительством и жителями РТ стоит серьезная задача — поддерживать то население, которое проживает за пределами Татарстана.

kazved.ru

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