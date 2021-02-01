Передвижная выставка музей-квартиры Мусы Джалиля пройдёт в музее классика белорусской литературы Янки Купалы

В рамках выставки пройдут два необычных урока для школьников. Урок патриотического воспитания «Два поэта – две судьбы», рассказывающий о судьбах и творчестве литераторов во время ВОВ и урок «Перо поэта как голос народа».

Ход второго урока наметит видео-презентация воспоминаний дочери Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевны. 8 лет назад она лично посетила музей Янки Купалы в селе Печищи. А также посетители смогут поближе познакомиться со стихами Мусы Джалиля и Янки Купалы.

Музей Янки Купалы, с. Печищи, тлф: +7(906)112-44-82

tatmuseum.ru