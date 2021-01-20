Перепись населения: как правильно указать национальность и определить родной язык

До начала Всероссийской переписи населения остаётся чуть больше двух месяцев. Подсчет начнётся 1 апреля и завершится 30-го числа. Внимательно к этому событию готовится Всемирный конгресс татар. Его руководитель вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев на очередном заседании Милли Шура (Национального совета) рассказал, что для эффективной работы разделил всех представителей на семь рабочих групп. Так сказать, по интересам.

Таким образом, за координацию деятельности религиозных учреждений будет отвечать ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин , за культуру и наследие татарского народа – депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла , за национальное образование и науку – вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина , за СМИ – генеральный директор телекомпании ТНВ Ильшат Аминов , за аналитику и мониторинг – доктор исторических наук Дамир Исхаков , за развитие предпринимательства в регионах, где проживают татары, – исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев , за работу с татарской молодежью – председатель Всемирного форума Татарской молодежи Ленария Муслюмова . Разделение объяснили необходимостью активного участия Национального совета в переписи, а маленькие группы позволят максимально охватить чуть ли не все сферы жизни татар.

Особого внимания заслуживает то, как в этот раз Шайхразиев предложил объяснить соотечественникам важность предстоящего события и защитить права татар от того, что их могут записать в представители других национальностей. Последняя проблема стояла особенно остро с Башкортостаном. Татары соседней республики часто жаловались на то, что их невзначай приписывают к башкирам. Чтобы не допустить подобного, вице-премьер Татарстана решил действовать жёстче. В феврале 2020 года он и тогда еще занимавший пост исполнительного директора ВКТ Ринат Закиров подписали соглашение с коллегией адвокатов SERGIS, которая входит в топ-50 лучших региональных компаний.

До начала переписи основной задачей компании стали разъяснительная работа и ответы на вопросы, касающиеся переписи каждого татарина. На заседании Милли Шура основательница SERGIS Гульнара Сергеева рассказала, как строится сотрудничество двух структур.

По ее словам, с момента подписи соглашения с ВКТ к ним поступило уже более 100 обращений. Все они были консультационного характера. Что интересно, работой компании активно интересуются и юристы других регионов, что означает актуальность подобных услуг.

— Мне отрадно отметить, что наши коллеги-юристы из других регионов, узнав о заключении такого соглашения, стали выходить к нам с предложением оказывать безвозмездную консультативную помощь. Уже обратились коллеги из Башкортостана. Радует, что они ратуют за татар и готовы оказывать поддержку тем, кто живет в их республике. Сейчас мы готовим заключение соглашения с ними, — сообщила она.

У людей, которые обращаются к юристам, возникает очень много вопросов о том, для чего нужна перепись и почему необходимо в ней участвовать.

— Людей пугают такие вопросы, как источники средств существования, выяснение жилищных условий, образования и прочие вопросы. Здесь необходимо проводить большую разъяснительную работу и объяснять, что перепись не выясняет персональные данные людей. Она не спрашивает, где именно человек работает, выясняется только географическое положение того, где человек работает, и источники существования, например, пенсия это или заработная плата. При этом не выясняется, кто является работодателем, какой доход, — говорит она. — Если мы говорим о жилищных условиях — это необходимо для того, чтобы впоследствии формировать социальную структуру, знать водоснабжение, отопление, создавать транспортную инфраструктуру. То же самое касается вопросов источника средств существования. То есть вся эта работа нужна стране для экономического и социального прогнозирования дальнейшей жизни.

В подтверждение своих слов Сергеева напоминает, что по результатам переписи в 2002 году появились такие национальные проекты, как «Доступное и комфортное жилье», программы для молодежной политики и многое другое для создания комфортной среды.

Всего для участников переписи, живущих в России постоянно, будет подготовлено 30 вопросов. 23 из них на общие темы и семь о жилищных условиях. В числе первых есть три вопроса, которым ВКТ и юристы уделяют особое внимание. Это вопрос №11, который уточняет, какими иными языками владеет человек, вопрос №12, посвященный родному языку, и вопрос №14, определяющий национальную принадлежность человека.

Говоря о первом вопросе, Сергеева отмечает, что для того, чтобы владеть каким-либо языком, необязательно уметь писать, читать и даже говорить на нем. Достаточно даже понимать его, чтобы отметить, как знакомый язык.

— Самое главное — при статистике будет учитываться тот язык, который стоит на первом месте. Поэтому если человек пишет «русский, татарский», то учитываться будет только русский язык. Если в начале будет «татарский язык», то учитываться будет татарский, — объясняет она.

Такие же правила работают и при определении родного языка. В качестве него человек может указать тот язык, на котором он, может, не говорит и не пишет, но понимает, или тот, на котором говорит его семья.

Что касается несовершеннолетних детей и нетрудоспособных людей. В этом случае родной язык ребенка определяют родители. Если ребенок не говорит совсем, то выбирается язык, на котором говорят в семье. Если родители общаются на татарском, то ребенку они могут написать «татарский». То же самое касается людей, которые не могут говорить в целом. За него опекуны, попечители должны выбрать тот язык, на котором говорит он сам.

Тема 14-го вопроса, по словам спикера, волнует в основном представителей межнациональных браков. В таких случаях родители должны заблаговременно определиться с тем, какую национальность представляют их дети, чтобы во время переписи не возникало споров.

— Если люди будут писать национальности через запятую, например, «русская, татарка», то учитываться будет только «русская». В первую очередь нужно записывать ту национальность, которая приоритетная. Так мы разъясняем людям, — говорит спикер.

Говоря о важности всего процесса, Сергеева отметила, что перепись — это единственный официальный источник о языках, о национальном составе населения.

— Мы все прекрасно понимаем, что от результатов переписи формируются все программы, направленные на сохранение языков, строительство национальных школ, на сохранение культуры и многое еще. Другими словами, мы можем сказать, что это наша дальнейшая жизнь. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы был определён правильный национальный состав, ведь исходя из этого будет определяться бюджетное финансирование и социально-экономическое развитие всей страны, — подытожила Сергеева.

Ляйсан Кадырова

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