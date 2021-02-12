По итогам олимпиады среди учащихся-татар школ с русским языком обучения определили лучших знатоков татарской литературы

С 7 по 9 февраля на базе образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по родной (татарской) литературе для учащихся-татар школ с русским языком обучения среди 7-11 классов.

В олимпиаде приняли участие 171 школьник из 30 муниципальных районов республики, а также из Казани и Набережных Челнов.

Победителями стали:

— Эльвина Максимова и Диляра Хамдеева, ученицы 7 класса МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №6»;

— Нурбек Хабибуллин, ученик 8 класса ГАОУ «Лицей Иннополис»;

— Айнур Мингазов, ученик 9 класса МБОУ «Гимназия №179 — центр образования» Ново-Савиновского района г.Казани;

— Камиля Хасаншина, ученица 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Г.С. Боровикова» Алексеевского района;

— Гульнара Галиакберова, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов для одаренных детей» Сабинского района;

— Дина Тимербаева, ученица 10 класса средней общеобразовательной школы Тюлячинского района;

— Зарина Закирова, ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г.Казани;

— Рузаль Шарипов, ученик 11 класса МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №2»;

— Алсина Хаева, ученица 11 класса МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №7»;

— Алиса Гумерова, ученица 11 класса МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2».

Призерами стали 87 школьников из 30 муниципальных образований Татарстана, а также из Казани и Набережных Челнов.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили сотрудники профессорско-преподавательского состава Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Председатель жюри – профессор кафедры татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Флера Сайфулина. Методист олимпиады: Р.Г.Кашаева.

mon.tatarstan.ru