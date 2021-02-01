Победой на Гран-при Морокко отметились стрелки из Татарстана

Две медали завоевали татарстанские стрелки на старте первого крупного международного турнира нового спортивного сезона Гран-при Марокко.

Золото в женском ските взяла Алина Фазылзянова. Отлично отстреляв квалификацию, она смогла обойти в финале лидера предварительного зачета — татарстанку Зилю Батыршину, которая в итоге стала второй.

Также в шаге от пьедестала остановился Сергей Демин. Лидируя по итогам 5 серий стандартной программы, воспитанник Светланы и Сергея Деминых поразил в финале 35 мишеней и занял 4-е место.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru