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Победой на Гран-при Морокко отметились стрелки из Татарстана

Победой на Гран-при Морокко отметились стрелки из Татарстана

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 01.02.2021 0 4

Две медали завоевали татарстанские стрелки на старте первого крупного международного турнира нового спортивного сезона Гран-при Марокко.

Золото в женском ските взяла Алина Фазылзянова. Отлично отстреляв квалификацию, она смогла обойти в финале лидера предварительного зачета — татарстанку Зилю Батыршину, которая в итоге стала второй.

Также в шаге от пьедестала остановился Сергей Демин. Лидируя по итогам 5 серий стандартной программы, воспитанник Светланы и Сергея Деминых поразил в финале 35 мишеней и занял 4-е место.

Дмитрий Киселев
tatar-inform.ru

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