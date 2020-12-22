Полпредство Татарстана приглашает почтить память генерала армии Махмута Гареева

Полномочное представительство 25 декабря почтит память выдающегося советского и российского военачальника, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук, ветерана Великой Отечественной войны Махмута Ахметовича Гареева (1923-2019).

Он ушел из жизни 25 декабря 2019 года на 97-м году жизни.

Несмотря на серьезный возраст, до последнего дня оставался в строю. Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора.

Всегда активно посещал в качестве почетного гостя мероприятия Полпредства Татарстана, в том числе заседания Клуба офицеров.

Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии.

У него уникальная судьба. Махмут Ахметович был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в Битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном.

Он был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с Войной и Памятью. На защиту Отчизны вставал и с оружием, и с пером в руках. Написал два десятка книг, сотни научных работ и статей — все они посвящены оборонной мощи страны. Активно противостоял попыткам переписать историю, которых, к сожалению, в последнее время появляется всё больше.

Генерал Гареев много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни. Теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — говорил Махмут Ахметович Гареев.

Приглашаем желающих почтить память Махмута Ахметовича Гареева.

Начало церемонии в 12.00.

Место и время встречи: 25 декабря в 11.45 у главного входа на Федеральное военное мемориальное кладбище (адрес: Московская область, Осташковское шоссе, 4-й км, Борисовка, вл.2).

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