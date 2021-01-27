Получили подарки за участие в проекте «Дни татарской культуры» в г. Омске

Как приятно получать подарки без повода или по какому-либо особому поводу… А повод всегда найдётся, особенно, если ты честно отработал и твою работу достойно оценили! Буквально на днях мы очередной раз получили подарки и благодарственные письма за участие в проекте «Дни татарской культуры» в г. Омске!

Гостей мы ждали, т.к. они заранее позвонили и предупредили нас, что придут для вручения подарков… Но когда в дверях показались двое молодых людей, обвешанные сумками, подарочными коробками, мы даже немного растерялись… А они с собой вместе с подарками принесли столько радости, красоты….

Это были лидеры региональной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ»» Диляра Султанова и Рустам Ахматчанов…

Помимо именных подарков, от имени Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият». они ещё передали в дар два комплекта татарских костюмов Обществу татарских женщин «Ак калфак», город Омск.

Надеемся, что наше сотрудничество будет иметь продолжения и в дальнейшем, и мы желаем удачи вам, молодые люди!!! Спасибо вам за сотрудничество ну и конечно же, за подарки!!!

Фагиля Чумарова

Омск