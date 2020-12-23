Постоянное представительство Республики Татарстан вручило новогодние подарки ветеранам, блокадникам и татарским активистам

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун празднования Нового года, состоялось традиционная встреча с ветеранами войны, тружениками тыла и блокадниками. На встречу были также приглашены активисты национально-культурных объединений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и татарские творческие деятели.

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин обратился к приглашённым гостям и поздравил их наступающим Новым годом.

«Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизации у нас есть все основания-ясные и конкретны планы социально-экономического развития нашей родной Республики, реальные возможности их воплощения в жизнь. Мы вдали от Татарстана гордимся нашими достижениями. В этом году мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100 -летие ТАССР. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон! Желаем всем крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья», — сказал Постпред Республики Татарстан.

Гости выразили благодарность Представительству республики. Они отметили, что Татарстан никогда не забывает своих героев, соотечественников и уделяет постоянное внимание ветеранам и блокадникам, которые проживают за пределами региона. Также поблагодарили Постпредство РТ, за успешное проведение значимых мероприятий, приуроченных 100-летию Татарской АССР и 75-летию Великой Победы, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге.

Ренат Валиуллин вручил всем приглашенным гостям новогодние подарки – продуктовые наборы производителей Республики Татарстан и подарил издание «Калам шариф» от имени ДУМ РТ. Всего, силами Постоянного представительства республики, будет роздано более 50 новогодних подарков ветеранам, вдовам фронтовиков, блокадникам и узникам концлагерей. При проведении мероприятия были приняты всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Коллектив Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравляет Вас, с наступающим Новым Годом! Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желает Вам семейного благополучия, счастья и крепкого здоровья!

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