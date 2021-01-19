Постоянный представитель РТ провёл встречу с предводителем Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с предводителем Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга Салимом мурзой Хасановым.

На встрече стороны обсудили прошедшие юбилейные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Великой Победы и 100-летию образования Татарской АССР, а также мероприятия Татарского дворянского собрания на текущий год и совместный план работы.

«Татарское Дворянское Собрание Санкт-Петербурга» было учреждено 16 марта 2012, а официально зарегистрировано 26 июня 2012 года. Целью создания данной общественной организации является: сплочение представителей дворянских родов татарского происхождения, вокруг единого центра; возрождение традиций татарского дворянства в духе высокой морали, чести и достоинства, патриотизма к Родине; привлечение новых представителей древнейших родов, духовное возрождение данного сословия, реализация культурных программ, изучение и сохранение языка и традиций татарского народа. В настоящее время Татарское дворянское собрание Санкт-Петербурга состоит из 19 родов, представленных 140 дворянами.

При организационно-финансовом участии Дворянского собрания и других активистов была выпущена книга: «Династия Романовых и мусульмане Империи» под авторством Ахметшина Ш.К. и Закатова А.Н. и альманах «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» к 70-летию со дня Великой Победы. Проводились встречи с представителями Российских областных дворянских собраний. Налажены рабочие связи с Уфимским, Казанским, Московским татарскими Дворянскими собраниями, Петербургским, Российским Дворянскими собраниями. Татарское дворянское собрание Санкт-Петербурга регулярно проводит мероприятия, посвященные религиозным праздникам и обрядам.

«Татарское Дворянское Собрание Санкт-Петербурга» открыто для сотрудничества со всеми дворянскими собраниями и общественными организациями Российской Федерации.

Сегодня Дворянское собрание ведёт активную работу по укреплению татарских культурных традиций, изучении и сохранении языка татарского народа, обогащения опыта и традиций Российского Дворянства, воспитания патриотизма и укрепления державности России!

С деятельностью Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга можно ознакомиться на официальном сайте общественной организации:www.tatar-dv.ru.

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