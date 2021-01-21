Постпред Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с известным художником-пейзажистом Робертом Мифом

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с известным петербургским художником-пейзажистом Робертом Мифтахутдиновым.

На встрече стороны обсудили вопросы культурно-просветительского характера, организацию его персональных выставок в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан, также участие в совместных выставках татарских художников Петербурга.

Роберт Мифтахутдинов рассказал о своем творчестве, написанных новых работах и поделился планами на будущее.

Особое место в творчестве Роберта занимают образы г. Казани, множество картин написаны им по детским воспоминаниям. Творчество Роберта Мифтахутдинова тесно связано с духовностью татарского народа. Им выполнена серия работ на татарскую тематику. Художника интересует темы деревенской жизни, быта татарской деревни, образы людей старшего поколения с козами и животными. Многие полотна художником написаны в дер. Верхние Челны, на родине. Во внутреннем содержании его творчества раскрывается индивидуальность художника, то общечеловеческое, что и делает искусство Роберта привлекательным, доступным, понятным и нужным людям.

Северная столица также очаровала молодого художника. Здесь, в Петербурге, его дом, его мастерская. Здесь определилось его главное жизненное призвание, стал живописцем, мастером городского архитектурного пейзажа. Он полюбил всей душой город на Неве, его особую несколько холодную красоту, его архитектурные ансамбли, строгие набережные, его скромное очарование улиц, переулков, двориков-колодцев.

«Я бродил по Петербургу, писал этюды, завороженный таинством улиц и домов, этих «каменных поэм», так гармонично вписанных в городскую среду под высоким, волшебно меняющимся небом», — рассказал о себе Роберт.

Его пейзажи дышат. В них капли дождя, сырость и влага северной природы, особая серебристость ее листвы, грусть и созерцательная мечтательность. Это Петербург и Белые ночи, это своеобразно увиденный Чернышев мост на Фонтанке и необычная перспектива Пяти углов. Он сроднился душой с улицами Петербурга. Его профессиональная увлеченность и глубина сочетаются с необыкновенной работоспособностью. «Ни дня без кисти и холста», — мог бы сказать он.

Мифтахутдинов Р.А. (творческий псевдоним Роберт Миф) родился в году в городе Казани. В 1986 году окончил Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина с отличием. В 1995 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица, в 2007 году был принят в члены Союза художников Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, в 2019 году стал членом Союза художников Республики Татарстан.

С 1996 года Р. Мифтахутдинов принимает участие в городских и всероссийских выставках. Наиболее значимые из них: межмузейная историко-художественной выставка «Светозарная Казань» (2005 г.), посвященная 1000-летию города Казани; выставка «Татарские мотивы Петербурга» в музее национальной культуры НКЦ «Казань», г. Казань.; в Национальной художественной галерее «Хазине» выставка «Петербург глазами татарина» (2007г.), выставки «…Волшебные места, где я живу душой» (2008г.) и «Осенний вернисаж» (2015г.), в г. Нижнекамск; выставка «От Невы до Волги» (2017г.), в художественной галерее г. Зеленодольска; выставка «Незримые узы с родиной» (2019г.), в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», г. Казань.

Участник более 90 выставок в России и за рубежом. И сейчас полотна художника находятся в частных коллекциях первого Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева, в музеях и частных собраниях России.

Псевдоним художника «Миф» — это первая часть его действительной фамилии Мифтахутдинов. Возможно, этот псевдоним выбран не случайно, и художник чувствовал, что создает свою мифологическую версию волшебного Петербурга и отдает дань в воспоминаниях его замечательным представителям культуры.

Вклад Роберта Мифа в сокровищницу татарской культуры не только г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и Республики Татарстан столь весом и значителен, что его имя находиться в ряду выдающихся деятелей Российской культуры и искусства. Награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре» за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры. Имя Роберта Мифа включено в справочник «Лучшие художники России».

При поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области были организованы несколько его персональных выставок в Санкт-Петербурге и Татарстане.

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