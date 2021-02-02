Постпред Республики Татарстан встретился с председателем ТБО «Юлдаш»

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с одним из самых активных общественных деятелей Ленинградской области, председателем Татарско-Башкирского общества г. Гатчины и Гатчинского района «Юлдаш» Ильясом Норовым.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы проведения культурных мероприятий по празднованию 20-летия ТБО «Юлдаш» и Года родных языков и народного единства на Гатчинской земле. В частности, вопрос участия в конкурсе на выделение гранта на деятельность общества из государственных программ Республики Татарстан. Также, обсуждали перспективы создания первого на территории Гатчинского района Ленинградской области Культурно-просветительского центра с молельным домом.

Как отметил Ильяс Норов, гатчинская организация – одна из самых значимых национальных обществ в Ленинградской области. В ее составе люди разных профессий — учителя, военнослужащие, экономисты, юристы, предприниматели. Общество «Юлдаш» («Попутчик») было организовано в Гатчине в 1999 году. С тех пор его члены собираются вместе, чтобы встретить Курбан-байрам, Ураза-байрам, принимают участие в национальных конференциях, творческих встречах, празднике Сабантуй, посещают с дружеским визитом татарские общества Ленинградской области и Санкт-Петербурга, посылают своих делегатов на общественно значимые мероприятия, которые проводятся на исторической родине, и принимают гостей. Члены татаро-башкирского общества вместе выходят на субботники по уборке мусульманского кладбища в Пижме, собирают пожертвования на установку памятных знаков в честь национальных героев, поддерживают молодые таланты, участвуют в городских и районных мероприятиях.

Позитивное взаимодействие на благо Гатчинской земли с администрацией города, органами местного самоуправления стало возможным благодаря активной позиции правления организации, его членов, и особенно стало заметно с приходом нового руководителя Ильяса Баймахматовича Норова в 2010 году.

Ильяс Норов – офицер запаса, в полной мере обладает теми деловыми качествами, которые необходимы успешному руководителю. Является основным организатором национально-культурных событий и праздников в обществе, организовывает выезды на мероприятия, проводимые Постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Администрацией города Гатчины и района.

Председатель общества «Юлдаш» входит в Консультативный Совет при администрации города Гатчины и Гатчинского района, член Общественной палаты Гатчинского района, является членом Межнационального Совета в Правительстве Ленинградской области. Награжден грамотами и медалями за многолетний и добросовестный труд.

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