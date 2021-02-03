Постпредство Республики Татарстан приняло участие в презентации книги «Долг памяти»

В преддверии 115-летней годовщины со дня рождения выдающегося сына татарского народа, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, в Краеведческом центре, в Детской библиотеке N°12 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга прошла презентация книги известного петербургского писателя Виктора Кокосова «Долг памяти». На презентацию были приглашены писатели, творческие деятели, татарская общественность, представители, ветеранских организаций, СМИ и друзья Кокосова.

Виктор Кокосов рассказал о известных и малоизвестных событиях Ленинградской битвы и посвятил книгу памяти фронтовиков и блокадников, тружеников тыла, партизан и подпольщиков. Благодаря своей феноменальной памяти, автор книги перечислял имена полководцев и героев, легко и увлекательно вёл свой рассказ о битвах за город-герой и его славных защитниках. Поимённо называл своих героев, показал нескончаемую череду фотографий-портретов, за каждым из которых стоял подвиг. К примеру, находясь на излечении, красноармеец Ильдар Маннанов из татарского села Буляк, оторопел от изумления, когда к нему в палату вошел командующий Волховским фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков, с пятью звёздами в петлицах, и широко улыбнулся. От него он узнал, что за проявленные мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Большинство героев книги Виктора Кокосова – это молодые люди, вчерашние школьники, которые всеми правдами и неправдами добивались отправки на фронт.

Виктор Кокосов говорил о том, что свою книгу он написал для современников, для тех, кто делает первые шаги в жизни. Его перу также принадлежит ряд интересных очерков и повестей о героях обороны Ленинграда.

От имени Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области с приветственным словом выступил заместитель Постпреда РТ Дамир Сабиров. «Такие произведения, сегодня для нас необходимы, как воздух, которые показывают, что у Подвига всегда есть имя, но не может быть национальности! С немецко-фашистскими и финскими захватчиками под Ленинградом воевал советский народ, люди разных национальностей, стоявший плечом к плечу на фронте и в тылу», — отметил Дамир Сабиров.

Также он отметил важность появления на свет книги, поблагодарил Кокосова за сотрудничество и вручил ему памятные подарки.

Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева», ветеранские организации и присутствующие получили на добрую память от автора книгу с его автографом.

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