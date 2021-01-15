Постпредство Республики Татарстан продолжает сотрудничество с петербургскими художниками

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с художником Эльмирой Мустафиной.

На встрече обсудили вопросы культурно-просветительского характера, организацию её персональных выставок в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Эльмира Мустафина рассказала о своем творчестве и новых созданных работах.

Темой работ Эльмиры является красота, красота Петербурга. Красота в обычном, общепринятом смысле этого слова: город-настроение, яркие краски летних и осенних букетов цветов, эмоции, чувства. Картины исполнены легко и, как может показаться на первый взгляд — просто, с виртуозным использованием белил.

Посвятив основную часть своего творчества Северной Пальмире, художница сохранила несколько отстраненную и нежную любовь к этому городу. Произведения её удивительно разнообразны. Пейзажи то будто озарены волшебным внутренним светом, то погружены в романтический полумрак, то являют сильную игру объемов, то растворяются в акварельной эфемерной дымке. Она способна ощутить прелесть перемен в состоянии города, и каждое для неё драгоценно. При таком разнообразии, достигнутом в излюбленной ею акварели, Эльмира работает и в других техниках, прекрасно чувствуя материал, позволяя ему «работать», она, меняясь сама, еще больше расширяет границы прекрасного в своем искусстве.

Совсем недавно прошла выставка работ Эльмиры Мустафиной «Перевёрнутое небо» в одной из художественных галерей Васильевского острова под эгидой Постпредства Республики Татарстан в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главная тема творчества – дождь. Обычный питерский дождь, мелкий, монотонный нескончаемый… Петербург предстаёт перед зрителем величественный и таинственный с его изогнутыми мостовыми, гранитными набережными в ажурном узоре оград с туманами и дождями, где небо, отражающееся в воде — как целый мир.

Эльмира Мустафина пишет в очень подвижной технике мокрой акварели, которая требует особой концентрации и точности, потому что пишется в один приём, будто на одном дыхании. Художник обожает писать туман и дождь, потому что они особенно эффектно проявляют на бумаге ночной город. Художник в своих работах показывает, что ночной город еще более прекрасен в ненастье, когда дождь делает разноцветные блики ярче, а из тумана выразительно поступают величественные контуры зданий, Спаса на Крови, Троицкого и Исаакиевского Соборов.

Информация о выставке «Перевёрнутое небо» была размещена с фотографией художника на обложке в российском журнале «Леди Тайм». Путь к успеху.

Эльмира Мустафина закончила Казанское художественное училище им. Фешина, факультет графики Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Художник-график, акварелист, член Союза художников Санкт-Петербурга, член Общества акварелистов Санкт-Петербурга, активный участник республиканских, российских и международных выставок, не раз представляла свои работы в Постоянном представительстве республики.

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