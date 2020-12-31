Поздравления Всемирному конгрессу татар от Казанского федерального университета

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте выразить Вам признательность за наше плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие партнерских отношений.

Этот год был непростым, он позволил по-новому взглянуть на человеческие ценности и взаимоотношения. В наступающем году искренне желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия. Пусть предстоящий год будет наполнен сердечной теплотой и положительными эмоциями!