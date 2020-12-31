tatruen
Главная / Новости / Поздравления Всемирному конгрессу татар от Казанского федерального университета
Поздравления Всемирному конгрессу татар от Казанского федерального университета

Поздравления Всемирному конгрессу татар от Казанского федерального университета

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.12.2020 0 15

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте выразить Вам признательность за наше плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие партнерских отношений.

Этот год был непростым, он позволил по-новому взглянуть на человеческие ценности и взаимоотношения. В наступающем году искренне желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия. Пусть предстоящий год будет наполнен сердечной теплотой и положительными эмоциями!

С благодарностью и глубоким уважением,
проректор по вопросам экономического и стратегического развития
Марат Сафиуллин,
Казанский федеральный университет

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.