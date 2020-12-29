Председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов подвел итоги 2020 года

25 декабря 2020 года, на первом этаже информационного агентства «Татар-информ» состоялась пресс-конференция с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдаром Гильмутдиновым.

На пресс-встрече были представлены нотные сборники «Туган телдә җырыбыз» (Песня на родном языке), «Җан җылысы — җырларда» (Душа — в песнях), которые изданы Федеральной национально-культурной автономией татар. Они разработаны для представления детских и взрослых песен татар. Количество книг ограничено, поэтому сборники по заявкам регионов раздаются школам, детским садам.

Представлен проект видеоуроков, посвященных наследию татарского народа, разработанный совместно с центром молодежи «Идел». Мастер-классы делятся на шесть частей: история, актерство, вокал, блогинг, кулинария, ручные работы. По театральному мастерству мастер класс проводит Резеда Салахова, по блогингу – Ринат Галиахметов, по вокалу – Айсылу Габдинова, по мастерству ручных работ – Лейсан Хазиева и другие.

Также общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» подвела итоги Конкурса пьес для любительских театральных коллективов «Молодые таланты — Яшь талантлар». Целью конкурса являлась активизация молодых талантливых авторов в создании пьес (драматургического материала) для любительских театров, в замысле которых отражены традиции, этнические особенности, жизненный уклад и национальная культура татарского народа. Опубликован электронный сборник, в котором собраны произведения молодых писателей.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов рассказал о плюсах использования онлайн-формата при переписи населения.

«Необходимо работать вместе в рамках закона. Очень удобно, что перепись проходит в режиме онлайн. Молодежь в переписи населения не принимала активного участия, онлайн — формат привлечет и молодежь». По словам Гильмутдинова, пять с половиной миллионов человек по разным причинам не смогли принять участия в переписи. Информация о них внесена, но национальность не указана.

Депутат высказал свои пожелания: «Хотелось бы, чтобы люди были очень честными. Не должно быть призывов к тому, чтобы человек был записан другой национальности», — отметил он.

Напомним, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в этом году наградил Федеральную национально-культурную автономию татар премией Президента Республики Татарстан «За вклад в развитие институтов гражданского общества».

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