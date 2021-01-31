Председатель Национального Совета посетил Бардымскую гимназию им. Г. Тукая

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Пермский край посетил Бардымскую гимназию им. Г. Тукая. Здесь он познакомился с образовательной деятельностью.

В рамках документа «Татары:Стратегия действия» Татарстан обеспечивает школы регионов учебниками татарского языка, соответствующими федеральным стандартам, также помогает в повышении квалификации учителей татарского языка. Василь Шайхразиев пообщался с преподавателями и ответил на интересующие их вопросы.