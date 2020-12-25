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Председатель Национального Совета: «Президент Татарстана-это Президент всего татарского мира»

Председатель Национального Совета: «Президент Татарстана-это Президент всего татарского мира»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.12.2020 0 5

«В преддверии выборов Президента Татарстана наши соотечественники в регионах России и за рубежом выразили большое желание вновь увидеть Президентом Республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Поэтому могу сказать, что подготовка к выборам началась с нас», — заявил на встрече с журналистами заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев отметил, что в какой бы области Президент ни побывал с рабочим визитом, он в первую очередь встречается с татарами. Те вопросы, которые поднимают соотечественники, Рустам Нургалиевич доводит до руководителей области на официальной встрече. «Кандидатуру Президента Татарстана Рустама Минниханова поддержал весь татарский мир»,- сказал председатель Национального Совета.

Напомним, в эти минуты в здании Всемирного конгресса татар проходит встреча татарских журналистов с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального Совета Василем Шайхразиевым.

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