Председатель Национального Совета: «Президент Татарстана-это Президент всего татарского мира»

«В преддверии выборов Президента Татарстана наши соотечественники в регионах России и за рубежом выразили большое желание вновь увидеть Президентом Республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Поэтому могу сказать, что подготовка к выборам началась с нас», — заявил на встрече с журналистами заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев отметил, что в какой бы области Президент ни побывал с рабочим визитом, он в первую очередь встречается с татарами. Те вопросы, которые поднимают соотечественники, Рустам Нургалиевич доводит до руководителей области на официальной встрече. «Кандидатуру Президента Татарстана Рустама Минниханова поддержал весь татарский мир»,- сказал председатель Национального Совета.

Напомним, в эти минуты в здании Всемирного конгресса татар проходит встреча татарских журналистов с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального Совета Василем Шайхразиевым.