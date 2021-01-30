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Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Пермский край

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Пермский край

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.01.2021 0 18

В эти минуты в Пермский край с рабочим визитом прибыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

Встретили Вице-премьера РТ руководитель Администрации Губернатора Пермского края Л.В. Политов, председатель РНКАТ Пермского края Х.Х.Фарвазетдинов, генеральный директор ООО «Центральный парк развлечений им. М.Горького», член Совета РНКАТ Пермского края Р.Р. Габдуллин.

Напомним, программа 2-х дневного визита включает в себя ряд деловых встреч, встречи с соотечественниками, посещение образовательных учреждений и многое др.

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