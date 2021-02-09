Председатель Национального Совета встретился в Омске с председателем Духовного управления мусульман Сибири, муфтием Зулькарнаем Шакирзяновым

Это первая рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в Омскую область, которая пройдет с 8 по 11 февраля. Сегодня Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть в Омске. Здесь его встретил председатель Духовного управления мусульман Сибири, муфтий Зулькарнай Шакирзянов.

Председатель Национального Совета ознакомился с мечетью. Она открылась в 1997 году. Здесь проводятся религиозные праздники, читают никах, проводятся занятия по чтению Корана, работает воскресная школа.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев на встрече с председателем Духовного управления мусульман Сибири, муфтием Зулькарнаем Шакирзяновым, рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар и о работе по реализации документа «Татары: Стратегия действия».