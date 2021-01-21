Председатель Нацсовета провел встречу с активом татарских общественных организаций РБ

Сегодня, 21 января 2021 года, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев провел встречу с руководителями и активом татарских общественных организаций республики. Встреча прошла в Гостиничном комплексе «Башкортостан».

Председатель Нацсовета ВКТ ознакомил соотечественников с итогами работы Конгресса за 2020 год и рассказал о намеченных планах на 2021 год. Также Василь Шайхразиев рассказал о государственных программах, принятых для реализации национальных проектов. Спикер напомнил, что в конце прошлого года был объявлен грант в размере 10 миллионов рублей.

Не оставил без внимания Василь Шайхразиев и обращение Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с Всероссийской переписью населения. “Наш народ в Татарстане и Башкортостане-это костяк татар. Ведь на этих территориях в совокупности проживает более 3 миллионов наших соотечественников», — напомнил председатель Национального совета.

В конце мероприятия были вручены награды Всемирного конгресса татар, а именно: медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» был награжден народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов, который 18 января отметил свой 70-летний юбилей. Такая же медаль была вручена видному деятелю сельского хозяйства Республики Башкортостан Рафкату Файзуллину и известному певцу, композитору, директору телеканала «Туган тел» Азату Вахитову.