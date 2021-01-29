Председатель Нацсовета ВКТ почтил память великого религиозного деятеля Троицка

Рабочая поездка заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева в Челябинскую область завершилась осмотром могилы ишан хазрата Зайнуллы Расулева, которая расположена в старо-татарском кладбище. Молитву за упокой души прочел имам Данис хазрат Ахметшин.

Великий религиозный деятель, богослов, просветитель, педагог Зайнулла Хабибуллович Расулев родился в марте 1833 года в дер. Шарипово Тунгатарской волости Троицкого уезда Оренбургской губернии (совр. Учалинский район Республики Башкортостан) в семье имама и мударриса местного медресе. В 1851 году отправился в г. Троицк и поступил в медресе при 2-й Соборной мечети. В 1858 году Зайнулла Расулев возглавил медресе в дер. Юлдашево Верхнеуральского уезда, а позже был утвержден в званиях имам-хатыба и мударриса.

По сей день наши соотечественники приходят на могилу богослова и читают за него молитвы.

Илюзя Абульханова