Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев продолжает череду официальных встреч в рамках рабочей поездки в Челябинскую область. В эти минуты председатель Нацсовета ВКТ встретился с Главой города Челябинска Н.П.Котовой.

Глава города отметила, что имеет давнюю дружбу с Конгрессом татар Челябинской области. На сегодняшний день между Администрацией города и общественной организацией установлено тесное сотрудничество.

Председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова выразила признательность и надежду на продолжение партнерства.

Напомним, в Челябинске проживает более 60 тысяч наших соотечественников. В октябре прошлого года в городе состоялась церемония открытия памятника выдающемуся татарскому поэту, публицисту, общественному деятелю Габдулле Тукаю. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В завершении встречи Вице-премьер РТ вручил Главе города Челябинска Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар.

Илюзя Абульханова