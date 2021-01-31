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Председатель Нацсовета встретился с Главой Бардымского муниципального округа

Председатель Нацсовета встретился с Главой Бардымского муниципального округа

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.01.2021 0

Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пермский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Главой Бардымского муниципального округа Пермского края Халилем Алапановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в округе.

В завершение встречи Глава района подарил Василю Шайхразиеву знаменитую Бардымскую тюбетейку и чак-чак, приготовленный по рецепту местных мастеров. Встреча прошла в здании администрации Бардымского муниципального округа.

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