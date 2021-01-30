Василь Шайхразиев встретился с муфтием Анваром хазратом Аблаевым

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев в рамках рабочей поездки в регион встретился с председателем Духовного управления мусульман Пермского края муфтием Анваром хазратом Аблаевым.

Здесь Вице-премьеру РТ предоставили информацию о религиозной жизни в крае. Он поблагодарил Анвара хазрата за совместную работу с национально-культурными объединениями.

Завтра председатель Национального совета посетит Бардымскую Соборную мечеть.