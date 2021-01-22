tatruen
Главная / Новости / Председатель Нацсовета встретился с Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддином
Председатель Нацсовета встретился с Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддином

Председатель Нацсовета встретился с Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддином

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 22.01.2021 0 16

В рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Верховным муфтием России, председателем ЦДУМ России Талгатом хазратом Таджуддином. Встреча состоялась в Резиденции Верховного Муфтия.

Стороны обсудили подготовку к Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей, а также «Изге Болгар жыены», которые пройдут 3-4 июня и 5 июня соответственно.

Во встрече также приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Юсуф Якупов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев, представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.