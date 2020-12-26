Председатель Совета Старейшин татар и башкир в Республике Узбекистан Рим Гиниятуллин поздравляет соотечественников с Новым годом!

Дорогой Василь Габтелгаязович! Дорогие соотечественники!

Примите искренние поздравления и благодарность за дружбу и внимание!

Выдающая узбекская мудрость гласит: «Сувниг кадри чанкаганда билясан, кариндошинигни юкоткач согинасан», что в переводе означает «Водой дорожишь, когда жаждешь, а родными, как потеряешь». Стариков остались единицы. Молодежь — основа всего. Память о недавнем прошлом поможет им не отрываться от земли высоко. Об этом говорит человек, имеющий советские, узбекские, российские, башкирские и татарские награды в объеме 1 кг 87 граммов.