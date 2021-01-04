Председатель Совета ТНКА г. Перми Данир Закиров поздравляет соотечественников с праздником!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом!

Несмотря на большие трудности, связанные с пандемией Всемирный конгресс проводит большую работу по объединению татарского народа, в сохранении языка, культуры, национальных традиций.

Желаю в Новом году крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов в реализации стратегии развития татарского народа и намеченных планов.

С уважением,

Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии г. Перми,

Генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала,

д.т.н., профессор Д.Г. Закиров