Председатель Совета ТНКА г. Перми Данир Закиров поздравляет соотечественников с праздником!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом!
Несмотря на большие трудности, связанные с пандемией Всемирный конгресс проводит большую работу по объединению татарского народа, в сохранении языка, культуры, национальных традиций.
Желаю в Новом году крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов в реализации стратегии развития татарского народа и намеченных планов.
С уважением,
Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии г. Перми,
Генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала,
д.т.н., профессор Д.Г. Закиров