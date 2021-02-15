Председатель Татарского национального центра Московской области Фуад Султанов награждён медалью «90 лет Московской области»

Медалью награждаются лица, внесшие вклад в развитие Московской области, в том числе за достижения в сферах экономики, производства, науки, техники, строительства, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, законности и правопорядка, обороны, духовного развития граждан.

Решение о награждении юбилейной медалью «90 лет Московской области» принимается Губернатором Московской области. Награждение юбилейной медалью «90 лет Московской области» должно проводиться Губернатором Московской области или по его поручению иными должностными лицами, в торжественной обстановке.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, в Московской области были отменены на неопределённое время массовые мероприятия, в связи с чем вручение медалей награждаемым откладывалось.

8 февраля на совещании с правительством региона Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв заявил о снятии почти всех ограничений, которые вводили в Подмосковье в связи с коронавирусом, и переходе в обычный штатный режим работы.

11 февраля в Интернациональном Доме дружбы городского округа Пушкино состоялось открытие Недели корейской культуры. На данном мероприятии представитель Правительства Московской области, консультант Отдела по взаимодействию с общественными, профессиональными, национальными и религиозными объединениями Главного управления социальных коммуникаций Московской области Виталий Николаевич Замарахин вручил юбилейные медали «90 лет Московской области» председателю РОО «Татарский национальный центр Московский области» Султанову Фуаду Фейзрахмановичу. Юбилейные медали в этот день также были вручены заместителю председателя Татарского национального центра Московской области Софинову Энверу Энверовичу и председателю Регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России Ключниковой Татьяне Николаевне.

Пресс-служба РОО «ТНЦ МО»