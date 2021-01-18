Председателю Госсовета РТ презентовали брендбук национального радио «Тартип»

Брендбук культурно-просветительского радио «Тартип» презентовали Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину. Концепцию национальной радиоплатформы представила главный редактор вещания Ризаля Исмагилова.

«Миссия радио — не только донести национальные мелодии и народные песни до массового слушателя, но и передать будущим поколениям красоту и богатство родного языка, историю, национальные традиции, обычаи, культурное и литературное наследие татарского народа», — рассказала главный редактор радио.

Во время презентации Мухаметшину подарили флешку с записями радио.

За короткое время вещания «Тартип» завоевало интерес довольно большой аудитории слушателей. К слушателям через интернет присоединились и татары, проживающие за рубежом.

По словам главного редактора радиостанции «Тартип», это площадка для творческой интеллигенции, музыкантов, писателей, поэтов, спортсменов, актеров, людей широкого кругозора.

Вещание идет в 13 городах и районах Татарстана: Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Тукаевском районах.

В основу создания радиопроекта легли такие идеи, как сохранение, популяризация татарского языка, культурного наследия и традиций коренного населения Казани и Татарстана, воспитание любви к татарскому народу, истории, языку, духовно-просветительская работа направленная на широкую аудиторию и межнациональный диалог.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru