Представители Автономии татар Москвы посетили мусульманскую общину города Химки

Представители Автономии татар Москвы с дружеским визитом посетили мусульманскую общину города Химки, которую возглавляет Камиль хазрат Маннапов.

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов рассказал активистам общины о реализованных и готовящихся проектах организации, особо акцентировав внимание на сохранении родного языка и обучающем мультсериале «Учим татарский с Ак Буре».

Участники встречи обсудили планы на 2021 год, в том числе Всероссийскую перепись населения, и договорились о проведении совместных мероприятий.