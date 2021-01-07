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Представители Автономии татар Москвы посетили мусульманскую общину города Химки

Представители Автономии татар Москвы посетили мусульманскую общину города Химки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 07.01.2021 0 16

Представители Автономии татар Москвы с дружеским визитом посетили мусульманскую общину города Химки, которую возглавляет Камиль хазрат Маннапов.
Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов рассказал активистам общины о реализованных и готовящихся проектах организации, особо акцентировав внимание на сохранении родного языка и обучающем мультсериале «Учим татарский с Ак Буре».
Участники встречи обсудили планы на 2021 год, в том числе Всероссийскую перепись населения,  и договорились о проведении совместных мероприятий.

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