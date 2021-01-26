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Представлен план месячника Международного Дня родных языков

Представлен план месячника Международного Дня родных языков

в Новости, Слайдер, Главные новости, 26.01.2021 0 1

25 января в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная месячнику Международного Дня родных языков, в рамках Года родных языков и народного единства в 2021 году в Республике Татарстан.

В рамках пресс-конференции был представлен план месячника Международного Дня родных языков. 2021 год в Республике Татарстан  объявлен Годом родных языков и народного единства. 21 февраля традиционно празднуется Международный День родных языков. В рамках данного праздника запланирован цикл мероприятий в муниципальных районах, государственных учреждениях культуры и образовательных организациях Республики Татарстан.

Ссылка на план: расписание мероприятий.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев, директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов, начальник управления национального образования  Лилия Ахметзянова и директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннулин.

mincult.tatarstan.ru

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