Президент Республики Татарстан анонсировал запуск радио «Китап»

Новое национальное радио начало вещание в Казани. Радиостанция, получившая название «Китап», рассчитана на любителей татарской музыки и художественной литературы. Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о запуске проекта в своем Instagram-аккаунте:

«Друзья, есть радостная весть! „Китап“ (книга — тат.) теперь можно не только прочитать, но и послушать», — написал Минниханов.

Радиостанция «Китап» — новый проект АО «Татмедиа», реализованный по инициативе Президента Татарстана. Это музыкальное, культурно-просветительское радио, в эфире которого транслируются музыкальные произведения, которые отвечают национальным принципам мелодичности, шлягерности. Знакомые и близкие всем с детства народные мелодии и произведения, ставшие классикой, звучат как в оригинальной версии, так и в исполнении современных певцов.

Основная идея радио умещается в коротком выражении: «Песни, знакомые в каждом доме, национальная мелодика и Книга». В части программного вещания подразумеваются трансляции в эфире наиболее актуальных на сегодняшний день лирических и художественных произведений. Также запланированы программы энциклопедического характера, советы, секреты из разных книг для хозяев и хозяек, юмор-сатира, крылатые выражения и исторические программы.

Онлайн-вещание культурно-просветительской радиостанции запущено в РТ в мае 2020 года. Несколько тысяч татарстанцев загрузили приложение в AppStore и Google Play.

magarif-uku.ru