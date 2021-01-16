Прием заявок на участие в кинофестивале «Милли мультfest» близится к завершению

В конце этого месяца завершается прием заявок на детский кинофестиваль «Милли мультfest».

На фестиваль принимаются анимационные мультфильмы, короткометражные фильмы и компьютерные игры на татарском языке, созданные ребятами в возрасте от 6 до 17 лет.

Стоит отметить, что решение о проведении фестиваля было принято на заседании Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения татарского языка.

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться членами жюри, в состав которого войдут сценаристы, режиссеры, операторы, кинокритики и другие специалисты.

У фестиваля три направления — мультипликация, компьютерные игры и художественные короткометражные фильмы. Все они направлены на сохранение татарского языка.

За первое место предусмотрена премия в размере 100 тыс. рублей, за второе — 70 тыс. рублей и за третье — 50 тыс. рублей.

Больше информации на сайте tatarkino.ru

tatpressa.ru