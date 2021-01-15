Приглашаем на предпремьерный показ фильма с участием Шамиля Хаматова

15 января в 18:30 в кинотеатре «Мир» состоится предпремьерный показ фильма «Корпорация Ad Libitum». В этот день Казань посетят исполнитель главной роли Шамиль Хаматов и продюсер кинокартины Илья Шемятов.

«Корпорация Ad Libitum» — это остросюжетный триллер, снятый в стиле фильмов «Игра» и «Черное зеркало», затрагивающий важную тему в современном мире — а все ли можно купить?

Главный герой – успешный журналист и настоящий фанат своей работы, который на первый взгляд не склонен к какой-либо романтике или авантюрам. Такие люди не знают чувства любви, а главная проблема — придумать себе интересную жизнь. В современном мире почти любой успешный и обеспеченный человек может влюбить в себя многих женщин, но сам будет чувствовать только одиночество. Что случится, если неожиданно появится возможность купить настоящее чувство любви?

Это многослойная история, состоящая из элементов детективного триллера, приключений, любви и философских вопросов.

Фильм отобран в программу XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» 2020.

В связи с ажиотажем вокруг предстоящего мероприятия, организован пресс-подход с участием Шамиля Хаматова и Ильи Шемятова. Он состоится в 16:30 в кинотеатре «Мир».

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