Приглашаем в Елабужский институт КФУ!

Университеты в малом городе набирают большую популярность. О преимуществах учебы в Елабужском институте Казанского федерального университета рассказала директор вуза Елена Мерзон.

Татарстан, центр духовного и культурного притяжения татарского народа – пилотная площадка страны для внедрения инноваций, в том числе в сфере образования. В Елабуге, «жемчужине Прикамья», более 120 лет назад был основан Елабужский институт. С 2011 года вуз вошел в состав Казанского федерального университета, значительно укрепив материально-техническую базу и кадровый потенциал. И сегодня он смело внедряет инновации, отвечая на вызовы времени, привлекая абитуриентов со всех уголков страны.

Вуз ведет подготовку специалистов по направлениям «Педагогическое образование», «Прикладная информатика», «Технология транспортных процессов процессов», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Лингвистика». За многолетнюю работу здесь сформировались научные школы, получившие признание.

Университетский комплекс в Елабуге включает 4 учебных корпуса с новыми учебно-научными и цифровыми лабораториями, собственную «Университетскую» школу, центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени К.А.Валиева», спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник», 3 студенческих общежития, кафе «Сытый студент», музеи и спортивно-оздоровительные площадки. А в этом году планируется строительство бассейна, который дополнит комплекс.

– Студенты Елабужского института, обучаясь в вузе с «домашней» атмосферой, имеют даже более широкий, чем в мегаполисе, доступ ко всем ресурсам университета – от цифровых лабораторий до бесплатного посещения тренажерных залов. А значит – дополнительную возможность проявить себя. Важно, что выпускники института получают полноценный диплом Казанского федерального университета, подтверждающий качество образования и квалификацию молодого специалиста, его высокую конкурентоспособность на рынке труда, – отмечает директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

В этом году в Елабужском институте КФУ количество бюджетных мест значительно возросло: только на очной форме обучения – на 106. Впервые появились бюджетные места по направлению подготовки «Экономика». 97 бюджетных мест выделено на «Прикладную информатику», 42 – на «Лингвистику». Что касается внебюджетного обучения, то по педагогическому образованию в Елабужском институте по-прежнему одни из лучших условий, так как подготовка учителя является приоритетом университета, и для работы в школе требуется привлечь наиболее заинтересованных, замотивированных абитуриентов.

– Татарстан динамично развивается и активно сотрудничает со всеми регионами нашей страны. 2021 год объявлен в республике Годом родных языков и народного единства, а Национальным Советом Всемирного конгресса татар – Годом единства татарского народа. Поэтому верю, что мы как нация станем еще сильнее и ближе друг другу. Приглашаем вас в Елабугу – красивый, уютный, безопасный город с мощным университетским комплексом. Всем иногородним студентам предоставляется общежитие, – сообщила Елена Ефимовна.

По словам руководителя, обладание уникальными преимуществами ко многому обязывает, поэтому институт начал внедрение индивидуальной образовательной траектории студентов. В 2021 году абитуриентам предлагаются более широкие возможности участия в конкурсном отборе и использования максимального количества баллов: при поступлении сдаются два обязательных предмета ЕГЭ – русский и обществознание и один из множества (до 9 предметов) на выбор.

Директор вуза приглашает всех абитуриентов и их родителей прямые эфиры с экспертами приемной комиссии, которые проходят по четвергам в официальной группе Елабужского института КФУ ВКонтакте https://vk.com/ei_kfu. Также много актуальной полезной информации на канале «Приемная комиссия ЕИ КФУ» в Телеграм t.me/pkekfu. Телефоны для справок: +7 (85557) 7-55-62, +7 (85557) 7-54-66.

Надежда Хамидуллина