Продлен прием заявок на Международный литературный конкурс «ЭтноПеро»

Продлен прием заявок на Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 2020 до 31 августа 2021 года.

В 2020-2021 гг. принимаются конкурсные заявки в двух номинациях:

• «Основной конкурс». Тематика конкурсных работ (произведений) должна быть связана с народами России, их историей и самобытной культурой либо посвящена этническому и культурному многообразию Российской Федерации. Также конкурсные работы (произведения) могут быть посвящены темам позитивного межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога.

• Специальная номинация «Народы России под Знаменем Победы», приуроченная к проведению Года памяти и славы в Российской Федерации. Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбах народов бывшего Советского Союза, которые внесли огромный жертвенный вклад в Победу в войне 1941-1945 годов. Тематика конкурсных работ (произведений) в специальной номинации может быть связана с подвигом народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и/или посвящена судьбам людей, на которых события 1941-1945 годов оставили свой неизгладимый отпечаток.

На конкурс принимаются художественные прозаические произведения малой формы в электронном виде на русском языке. Произведения могут быть как новые, так и ранее опубликованные. Жанр и стиль – без ограничений. Объем не более 40 000 знаков без пробелов.

Один автор может принять участие в любой или обеих номинациях Конкурса и прислать не более одной конкурсной работы в номинации «Основной конкурс» и не более одной конкурсной работы в специальной номинации «Народы России под знаменем Победы».

Одна конкурсная работа может быть заявлена только на одну номинацию Конкурса.

Для участия необходимо отправить заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами на адрес электронной почты: [email protected] с пометкой «Конкурс “ЭтноПеро”» – срок приема до 31 августа 2021 года (включительно).

Подробнее об условиях участия на сайте www.somb.ru

ЛИНАРА НИКОЛАШКИНА

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