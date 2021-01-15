Продолжается прием работ на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая в 2021 году

В соответствии с «Положением о Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая» осуществляется прием предложений о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая в 2020 году. Последний день подачи материалов — 15 февраля.

Премия присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.

При выдвижении кандидатов на соискание Государственных премий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая представляются следующие документы и материалы:

ходатайство о выдвижении кандидата (кандидатов) в соискатели Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая;

решение коллегиального органа о выдвижении данного кандидата (кандидатов) — в случае выдвижения творческим союзом Республики Татарстан либо иной организацией, имеющей соответствующие коллегиальные органы управления;

описание работы;

работа, выдвигаемая на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая;

справка о творческом вкладе каждого автора работы, выдвинутой на Государственную премию Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, анкетные данные (лист по учету кадров);

дополнительные материалы, дающие наглядное представление о наиболее значимых элементах авторской работы кандидата (кандидатов) в соискатели Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (фотографии, чертежи, аудио- и видеозаписи, репродукции и др.), направляются по усмотрению соискателя (соискателей).

Министерства и ведомства Республики Татарстан, а также учреждения культуры и искусства вносят свои предложения через Министерство культуры Республики Татарстан; предприятия, научные учреждения, высшие учебные заведения, общественные объединения — через творческие союзы Республики Татарстан по направлениям, соответствующим характеру выдвинутых работ и произведений.

Предложения принимаются по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.66/33,

Министерство культуры Республики Татарстан, кабинет 114, тел. 264 74 73 (Чемерисова Елена Юрьевна).