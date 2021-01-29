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Проект педагога Хакасской национальной гимназии признан лучшим в Казани

Проект педагога Хакасской национальной гимназии признан лучшим в Казани

в Новости, Слайдер, Образование, Соотечественники, 29.01.2021 0 1

В столице Республики Татарстан на базе школы № 113 имени Героя России Марата Ахметшина прошёл финал Республиканского конкурса проектов «Истории славные страницы. Школы героев». Хакасию представляли воспитатель из национальной гимназии-интерната имени Катанова Ирина Побызакова и ученик 5 класса Дамир Тихомиров.

Ирина Климентьевна одержала победу в номинации «Школа героя» с проектной работой «Интеллектуальная игра: «Кто хочет стать гимназистом»?

Она также стала научным руководителем Дамира, который занял второе место в номинации «История родного края». Школьник провёл исследование на тему «О чём молчат камни», в котором попытался раскрыть тайны Большого Салбыкского кургана и Улуг Хуртуях тас. Ирина Климентьевна поделилась:

«Нам была оказана честь выступить в пленарной части. Моё приветствие прозвучало на трёх языках: татарском русском и хакасском. Многие запомнили нас с прошлого года и встречали как старых друзей. Одна из коллег говорила со мной только по-татарски, а я отвечала на своём родном, и мы друг друга понимали! Дамир немного волновался, но держался молодцом. Это его первое выступление на таком большом мероприятии, и, надеюсь, не последнее».

newkhakasiya.online

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