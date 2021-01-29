Проект педагога Хакасской национальной гимназии признан лучшим в Казани

«Нам была оказана честь выступить в пленарной части. Моё приветствие прозвучало на трёх языках: татарском русском и хакасском. Многие запомнили нас с прошлого года и встречали как старых друзей. Одна из коллег говорила со мной только по-татарски, а я отвечала на своём родном, и мы друг друга понимали! Дамир немного волновался, но держался молодцом. Это его первое выступление на таком большом мероприятии, и, надеюсь, не последнее».