Проект “Умная школа» будет представлен в школах Татарстана в качестве примера

В Актанышской гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей создается система, называемая «Умная школа». В систему «Умной школы» входят системы автоматической подачи звонков на урок, регистрации посещений, отправки сообщений родителям, управления медиа аппаратурой, учета питания, внутренний веб-сайт, чат-бот и мобильное приложение.

Рабочая группа во главе с заместителем министра цифрового развития, информационных технологий и связи Республики Татарстан Радиком Гисматовым 23 декабря посетила гимназию и обсудила создание дорожной карты по реализации данного проекта.

Учителя и ученики станут не только пользователями этой системы, но и помогут ее усовершенствовать.

Актанышская гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей — единственная в республике школа, принимающая участие в реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В гимназии-интернате находится и единственная в республике опытная площадка фонда Рыбакова, созданного миллиардерами Игорем Рыбаковым и Екатериной Рыбаковой.

aktanysh.tatarstan.ru