Произведения современного художника Рашида Абдульмянова будут выставлены в Постоянном представительстве Республики Татарстан

Сегодня, состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с художником Рашидом Абдульмяновым. Уникальность художника в том, что он пишет работы и на шелке, что требует высочайшего мастерства.

Абдульмянов Рашид Хайдарович родился в Ульяновской области в 1968 году, окончил художественную школу, служил в Вооруженных силах РФ на командных должностях. Кроме военных наук, интересовался психологией и историей.

В 1995 году неожиданно для всех, оставил службу и поехал в Среднюю Азию в поисках Древних знаний и артефактов предыдущих цивилизаций. Работал инспектором заповедника, научным сотрудником Ошского историко-культурного музея заповедника, занимался расшифровкой древних наскальных пиктограмм и идеограмм. Средства для радиальных поездок зарабатывал творчеством. Писал картины маслом с местными видами гор и делал реалистичные копии из красной глины, священной для мусульман Сулейман горы. Занимался поиском местоположения Древней Шамбалы в Междуречье Сырдарьи и Амударьи.

В Санкт-Петербурге прошли пять персональных выставок художника. Выставка «Буревестник» прошла в знаменитой Арт галерее «Борей» в 2018 году и не менее знаменитой «Голубой гостиной» Союза художников Санкт-Петербурга в 2019 году. Выставка «Тишина» была проведена в «Центре книги и графики» на Литейном проспекте в 2019 году. В Китайском культурном центре Санкт-Петербурга выставка «Главный калибр», вместо двух запланированных недель, продлилась девять месяцев с 8 февраля 2019 года до 30 октября 2019 года. С 1 октября по 30 октября 2020 года в Центральной библиотеке имени В.Г. Белинского с успехом прошла пятая персональная выставка художника — «Тишина-2».

На встрече обсудили организацию персональной выставки работ Рашида Абдульмянова в Постоянном представительстве Республики Татарстан и организацию совместных культурных проектов.

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