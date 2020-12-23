Прошел Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни «Яраткан моңнар»

Завершающей, финальной точкой в рамках Года Памяти и Славы, празднования 100-летия образования ТАССР в Российской Федерации для МУК НКК с.Аракаево стал традиционный Межрегиональный конкурс исполнителей татарской песни «ЯРАТКАН МОННАР», проведенный 19 декабря 2020 года. Конкурс, с более чем 30 летней историей, был впервые организован активистами татарских общественных организаций в конце 80-х годов ХХ столетия в г. Свердловске. Это самый первый татарский конкурс, от которого и началось татарское фестивально-конкурсное движение в Свердловской области. За время его проведения выявились и зажглись десятки и сотни новых звезд сцены на фестивальном небосклоне. Среди них не только самодеятельные – но и профессиональные артисты, удостоенные почетных званий и титулов.

Шло время, менялось устройство и политический строй, но конкурс оставался всегда неизменно преданным татарской песне. В силу множества обстоятельств были взлеты и падения, приостановка деятельности, перемена места проведения конкурса, он переезжал в различные Дворцы и Дома культуры, несколько лет проводился в г.Березовском.

С 2014 года «Яраткан моннар» переехал на постоянное жительство и творчество в Национальный культурный комплекс с.Аракаево Нижнесергинского района. Поднялся и статус – теперь это межрегиональный конкурс. Ежегодно расширяется география и состав участников, но неизменным остается одно – ЯРАТКАН МОННАР собирает людей и творческие коллективы, не представляющие своей жизни без татарской народной песни.

Несмотря на пандемию и жесткие условия конкурс 2020 года состоялся. Для участия в конкурсе подали заявки 56 исполнителей и творческих коллективов из 6 регионов Российской Федерации: Свердловской, Челябинской, Томской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края.

Основной целью конкурса является сохранение и пропаганда татарской народной песни и поэтому не случайно в требованиях стоит обязательное акапельное исполнение татарской народной протяжной песни (озон кой) без сопровождения, ретро песни 30-80хгодов и произведения на выбор участника. Самым трудным по мнению молодежи является акапелла без сопровождения, т.к. именно там можно показать все красоту голоса, широкий диапазон звучания голоса и непередаваемую мелизматику татарской песни.

Представители старшего поколения в этом трудности не видят и с удовольствием и наслаждением исполняют народные произведения, бережно передаваемые из поколения в поколение, ведь они выросли на этих песнях. Жюри конкурса – это его особая гордость среди них в разные годы были: заслуженные работники культуры Татарстана Ильгиз Кадыров, Илгис Сафиуллин, Люция Резванова, заслуженные артисты: Хайдар Гильфанов, Рифкат Габдульянов, Лэйсан Сунагатова, Сирина Зайнутдинова, народные артисты: Зухра Шарифуллина, Хамдуна Тимергалиева, Резеда Тухватуллина, Зайнаб Фархутдинова, Зуфар Билалов, Виль Усманов, заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, профессор Идрис Газиев и многие другие. Председатель жюри конкурса Яраткан моннар 2020 года – человек неравнодушный, стоявший у истоков его становления и развития на протяжении всего времени, заслуженный работник культуры республики Татарстан Люция Фаатовна Резванова.

Гран-при конкурса не учреждено.

Звания лауреата конкурса удостоены: Марьям Фартдинова из Урмикеево Свердловской области, народный коллектив фольклорно-этнографический ансамбль Лэйсэн из Челябинской области, заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации татарский народный ансамль песни и танца Сардария из Аракаево, народный коллектив ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» из Верхней Пышмы.

Дипломов 1 степени удостоены: народный коллектив этно-группа «Эйлэ-Катай из республики Башкортостан, вокальной трио Лэйсэн» из Челябинской области, народный коллектив «Йолдыз» из Екатеринбурга.

Дипломов 2 степени удостоены: Гузаль Ахтямова из Красноуфимска, Гульназ Мунирова из Урмкиеево, народный коллектив «Ялкын» из г.Нижний Тагил Свердловской области.

Дипломов 3 степени удостоены: Фавия Багдина из Верхней Пышмы, Фирдиса Мифтахова из Казани, Мударис Мустафин из Верхней Пышмы, Нигина Губаева из Аракаево, Альмира Халиуллина из Каменска-Уральска, вокальный ансамбль «ТАН» из Казани, татарский народный ансамбль песни и танца «СЭЙЛЭН» из республики Татарстан, народный коллектив ветеранов ансамбль «Тан йолдызы» из г.Серова, вокальный ансамбль «НУР» из Томска.

Диплома спецприза удостоена образцовая студия «Капель» из Североуральска.

Конкурс прошел удачно, выявил и зажег новые звездочки на фестивальном небосклоне, выявил проблемы татарской песни, обозначил планы на будущее, а самое главное доставил удовольствие как участникам, так и многочисленным зрителям. Гала-концерт конкурса транслировался в социальных сетях, благодаря чему «Яраткан моннар» любимые татарские мелодии летят по миру, принося радость.

Салават Губаев

tatur.tatarstan.ru