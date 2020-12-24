В литературном кафе АО «Татмедия» прошла презентация декабрьских выпусков журналов «Идель» и «Казань». Презентация прошла в формате поэтического вечера.

На мероприятие под названием «Снег над Казанью» были приглашены поэтесса, руководитель Литературного объединения имени Марка Зарецкого при Литературно-мемориальном музее им. А. М. Горького Алена Каримова и поэтесса, общественный деятель, главный редактор журнала «Идель» Альбина Абсалямова.

Они рассказали о новогодних выпусках журналов и прочли собственные стихи, вошедшие в выпуски. Поэтессы отметили, что на страницах изданий читатель также сможет найти подборки стихотворений и других казанских поэтов, а также специально написанный к выпускам рассказ прозаика Алексея Егорова «Шуша».

«Журналы посвящены предчувствию Нового года, зимней радости и составлены из относительно свежих стихов», — прокомментировала Альбина Абсалямов.

Она также рассказала, что за этот год журнал «Идель» претерпел некоторые изменения касаемо рубрик, концепции обложки изданий, логотипа.

«Журнал „Казань“ уже совсем скоро также ждет перезагрузка. Январский номер будет не совсем стандартным: с приглашенным главным редактором. Это будет такой сюрприз нашим читателям», — подчеркнула Альбина Абсалямова.

На обложке декабрьского выпуска «Идель» создатели и руководители камерного театра «Театр. Акт» Родион Сабиров и Ангелина Мигранова превратились в героев трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

«Они — семейная пара, которые ушли из Государственного театра. Для артистов это очень смелый шаг. Мы снимали на тот момент на новой площадке их театра. Мне хотелось передать непосредственную хрупкость этой пары и в то же время силу, которая требуется для такого поступка. Так и зародилась идея снять „Ромео и Джульетту“», — рассказала фотограф Юлия Калинина.

idel-tat.ru