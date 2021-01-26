Прошла церемония вручения премии «Студент года»

Заслужить этот титул, в 2020 году, было особенно сложно: во первых, появились дополнительные конкурсные испытания, во вторых и сам год был непростой. Организаторы получили 354 заявки на участие, в разных номинациях. И только небольшая часть добралась до финала. Среди участников и наш давний знакомый Дамир Нургалиев. Вести не раз рассказывали о его общественной деятельности во время пандемии.

За неоценимую помощь в столь сложный год, свою награду – звание студента года Дамир Нургалиев получил из рук Президента Республики Татарстан.

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан

— Студенчество – это яркое и интересное время. Сегодня мы вам завидуем. У вас всё впереди. Будущее нашей страны, нашей республики, наших городов — это всё зависит от вас.

Они успевают учиться и работать, помогать другим и участвовать в конкурсах. В Пирамиде собрались самые активные студенты.

Глядя на то сколько в зале умных и талантливых ребят, можно с уверенностью сказать — будущее республики в достойных руках.

Булат Шакиев, Дамир Мухаметханов

trt-tv.ru