Прошли районные чтения «Наследие Шигабутдина Марджани»

16 января 2021 года исполнилось 203 года со дня рождения великого просветителя, историка, философа, этнографа Шигабутдина Марджани. По этому случаю в Ташкичинской средней школе состоялась районное чтение под названием «Наследие Ш.Марджани».

В работе чтения участвовали начальник Управления образования исполнительного комитета Арского муниципального района Рамиль Данилевич Мухамадияров, методист по национальному обучению Эндже Габдулатзяновна Мустафина, обучающиеся и учителя района. Выступающие анализировали вклад Ш.Марджани в татарский мир. Участники чтения заверили, что наследие ученого еще подлежит изучению и будет продолжительным.

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