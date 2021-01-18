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Прошли районные чтения «Наследие Шигабутдина Марджани»

Прошли районные чтения «Наследие Шигабутдина Марджани»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.01.2021 0 1

16 января 2021 года исполнилось 203 года со дня рождения великого просветителя, историка, философа, этнографа Шигабутдина Марджани. По этому случаю в Ташкичинской средней школе состоялась районное чтение  под названием «Наследие Ш.Марджани».

В работе чтения участвовали начальник Управления образования исполнительного комитета Арского муниципального района Рамиль Данилевич Мухамадияров, методист по национальному обучению Эндже Габдулатзяновна Мустафина, обучающиеся и учителя района. Выступающие анализировали вклад Ш.Марджани в татарский мир. Участники чтения заверили, что наследие ученого еще подлежит изучению и будет продолжительным.

magarif-uku.ru

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