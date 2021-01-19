Пройдет лекция к 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова

Друзья, приглашаем вас 21 января в 18:00 в Галерею современного искусства ГМИИ РТ на лекцию «Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции его времени (к 110-летию со дня рождения)».

Назиб Жиганов — фигура в советском музыкальном искусстве поистине легендарная. Этому выдающемуся композитору, педагогу, музыкальному организатору в 2021 году исполнилось 110 лет. Музыковед Эльвира Камалова расскажет о том, как строилась молодая национальная музыкальная культура, месте Жиганова в этом историческом процессе, а также о творческих связях Жиганова с другими видными деятелями национальной культуры.

Лекция пройдет в лектории ГСИ ГМИИ РТ.

Для тех гостей, кто останется дома, мы проведем прямой эфир на официальной страничке в сети Instagram @gmiirt_modern.